Le Maire: 'La Francia non userà il Mes, a noi non serve'

Roma, 30 mag. (askanews) - La Francia non utilizzerà la nuova linea di credito anti Covid del Mes perché non ne ha bisogno, mentre la proposta sul Recovery fund della Commissione Ue ha una portata "storica" e riflette anche la svolta da parte della cancelliera Angela Merkel che premia "tre anni di lavoro tra Francia e Germania". Lo afferma il ministro delle Finanze della Francia, Bruno Le Maire in una intervista a La Repubblica."Non intendiamo utilizzare le linee di credito del Meccanismo europeo di stabilità. Questo strumento collettivo può servire in caso di difficoltà ad ottenere finanziamenti sui mercati finanziari. Non è la nostra situazione - dice -. Il rating della Francia è solido e riconosciuto dai mercati".Quanto ai piani di investimenti e riforme che i Paesi dovranno presentare per ottenere le sovvezioni del Recovery fund, non sono "una condizionalità in senso stretto - sostiene Le Maire -. Ma è normale che la Commissione e il Consiglio verifichino che il debito comune dell'Ue sia utilizzato per rispondere alla crisi. In altre parole, il denaro del fondo di rilancio non può servire per le spese correnti di funzionamento degli Stati membri. I nuovi finanziamenti sono destinati ad aiutare i settori duramente colpiti dalla crisi, come il turismo, l'industria automobilistica e aeronautica, a investire nel sistema ospedaliero, a sostenere innovazione e nuove tecnologie ecologiche, in modo che l'Europa non rimanga indietro rispetto alla Cina e agli Stati Uniti".In generale la proposta della Commissione "è una proposta storica. Per la prima volta - rileva Le Maire - l'Ue emetterà un debito comune per finanziare il suo bilancio. Abbiamo messo la solidarietà al centro della costruzione europea. Ognuno rimborserà non in base a quanto ricevuto, ma alla sua ricchezza. Infine, questa proposta è storica perché segna il ritorno della coppia franco-tedesca alla ribalta della scena europea"."Saluto il coraggio e il senso della Storia dimostrati da Angela Merkel. Accettare il principio di un debito comune europeo è un grande passo avanti. Tra venti, trenta o quarant'anni gli storici racconteranno che ha avuto l'audacia di cambiare idea e di accettare ciò che nessun altro governo tedesco aveva mai accettato. È il risultato di tre anni di lavoro tra Francia e Germania. Nel breve periodo, si sono aggiunti diversi fattori".