Le Borse europee chiudono in rialzo in vista della Fed, Milano +1,37%

Milano, 13 dic. (askanews) - Le principali Borse europee hanno chiuso la seduta con rialzi generalizzati, seppur sotto i massimi, spinte dal dato di novembre sull'inflazione Usa inferiore alle attese, che conforta le previsioni di un ammorbidimento della Fed nel prosieguo del cammino di rialzo dei tassi. A Milano, il Ftse Mib ha terminato con un guadagno dell'1,37% a 24.636,94 punti e l'All Share ha segnato un rialzo dell'1,39% a 26.700,12 punti. Marcati progressi a Francoforte (Dax +1,31%), Londra (Ftse 100 +0,77%), Parigi (Cac40 +1,42%), Madrid (Ibex 35 +0,84%). La Fed si riunirà domani per decidere le prossime mosse di politica monetaria. Gli analisti di mercato convergono pressocchè unanimemente nel prevedere un rialzo dei tassi Usa "contenuto" in 50 punti base. L'indomani, giovedi 15 dicembre, toccherà a Bce e Boe decidere.Tra i titoli 'big' del listino milanese, in rilievo i progressi messi a segno da Pirelli (+4,17%), Banco Bpm (+4,05%), Interpump (+3,55%), StMicroelectronics (+3,48%). Deboli Hera (-0,47%), Snam (-0,33%), Tim (-0,29%), Italgas (-0,27%).Sul fronte dei titoli di Stato, infine, si mantiene stabile in area 188 punti base lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali, con il rendimento del decennale italiano al 3,78%.