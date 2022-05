Le Borse europee chiudono in deciso rialzo, a Milano (+1,2%) svetta Saipem

Milano, 26 mag. (askanews) - Chiusura in deciso rialzo per Piazza Affari e le principali Borse europee che hanno allungato il passo sul finale in scia all'andamento tonico di Wall Street, che tenta di proseguire il recupero di ieri. A Milano l'indice principale Ftse Mib ha guadagnato l'1,22% salendo a 24.546,50 punti. Guadagni ancor più sostenuti per Parigi (+1,78%) e Francoforte (+1,6%).A Piazza Affari, tra i titoli a maggior capitalizzazione, maglia rosa a Saipem (+8,71% a 5,644 euro), spinta anche dal rialzo del prezzo del petrolio, seguita da Banca Generali (+4,16%) e Pirelli (+3,46%).Sul fronte dei nostri titoli di Stato, è in netta discesa lo spread a 190 punti, con il rendimento del Btp decennale al 2,90%.