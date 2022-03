Le Borse europee accelerano su ottimismo negoziati, Milano +3,2%

Milano, 16 mar. (askanews) - Le Borse europee accelerano al rialzo spinte dalle speranze di una soluzione diplomatica tra Russia e Ucraina, dopo che il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di vedere spazio per un compromesso nei negoziati e dopo che il ministro degli Esteri russo Lavrov ha detto che è in corso una seria discussione sulla neutralità di Kiev. Milano sale del 3,2%, Parigi del 3,3%, Francoforte del 3%.Gli indici avevano aperto già in buon rialzo in scia al forte rimbalzo delle Borse cinesi, con Hong Kong che ha registrato il maggior guadagno dal 2008, dopo che Pechino ha fatto sapere che interverrà per fornire supporto all'economia cinese e per dare stabilità ai mercati di capitali.Oggi si riunisce la Fed che dovrebbe aumentare i tassi di interesse per la prima volta in tre anni: le attese sono di aumento di 25 punti base. C'è attesa anche per il pagamento da parte della Russia di 117 milioni di dollari su due obbligazioni russe denominate in valuta Usa, che potrebbe determinare il default di Mosca.