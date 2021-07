Lavoro: al via rush finale per la riforma degli ammortizzatori

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Al via la stretta finale sulla riforma degli ammortizzatori sociali. Da domani entra nella fase decisiva il lavoro ed il confronto per mettere nero su bianco il nuovo sistema che punta a garantire una tutela "universale" a tutti i lavoratori, in ogni settore e a prescindere dalle dimensioni dell'impresa. Con l'intesa di fine giugno tra governo e parti sociali sul blocco dei licenziamenti, c'è tra l'altro l'impegno condiviso ad una rapida conclusione della riforma, all'avvio delle politiche attive e dei percorsi di formazione. L'obiettivo del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, è di portare l'impianto della riforma in Consiglio dei ministri entro luglio. E proprio nell'ambito del confronto già avviato con i ministri competenti, mercoledì prossimo 7 luglio, Orlando incontrerà il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco. Un incontro ritenuto decisivo perché la costruzione della riforma passa attraverso le risorse disponibili. Una prima dote è rappresentata dai risparmi derivanti dalla sospensione del cashback, dal primo luglio, per 1,5 miliardi destinati al Fondo per gli interventi di riforma degli ammortizzatori sociali. Altro incontro atteso è quello con le parti sociali e non è escluso che possa arrivare sempre la prossima settimana. (ANSA).