Lavoro, Usb-Rete Iside: 1.089 morti nel 2022, già 7 nel nuovo anno

Roma, 4 gen. (askanews) - "Il 2022 è stato l'ennesimo annus horribilis per la sicurezza sul lavoro. Secondo i dati raccolti da Usb e Rete Iside Onlus sono stati almeno 1.089 i morti sul lavoro. Una cifra in linea con quelli degli ultimi anni, testimonianza di come la salute e la sicurezza siano derubricati a danni collaterali". Lo riferisce l'Usb, aggiungendo che "il 2023 non è iniziato meglio: 7 vittime in tre soli giorni, tutte sul posto di lavoro. L'unica cifra di morti di lavoro accettabile è zero. Per questo Usb e Rete Iside continueranno a costruire il proprio percorso per l'introduzione nel codice penale del reato di omicidio sul lavoro".I dati 2022 ordinati per regione: Lombardia 161; Veneto 130; Campania 91; Lazio 82; Piemonte 81; Emilia Romagna 75; Sicilia 69; Puglia 66; Toscana 57; Marche 49; Calabria 39; Sardegna 34; Abruzzo 29; Liguria, Umbria 20; Trentino 19; Friuli Venezia Giulia, Basilicata 14; Alto Adige, Estero 11; Molise 9; Valle d'Aosta 7.