Lavoro, Tridico: nessun effetto devastante da sblocco licenziamenti

Roma, 24 giu. (askanews) - Nessun effetto devastante dalla fine del blocco dei licenziamenti. Ad assicurarlo è il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, che, a Rai News 24, commenta lo stop al divieto di licenziare che scatterà il 30 giugno per le grandi imprese."Le tendenze ultime che vediamo con i trimestrali di cassa dell'Istituto che registra i contributi dei lavoratori pagati dalle aziende danno segnali molto incorraggianti: c'è un Paese effettivamente in ripresa, un'economia in ripresa in molti settori, praticamente in quasi tutti i settori dell'economia", ha spiegato Tridico.Secondo il presidente dell'Inps "quelle preoccupazioni che c'erano lo scorso anno e anche all'inizio di quest'anno su effetti devastanti, probabilmente, saranno molto più contenuti e saranno meno importanti di quanto si credeva".