Lavoro: sindacati, allarme fine cigs

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Presidio unitario dei sindacati metalmeccanici, lunedì 24 al Mise per sottolineare l'allarme per l'avvio della scadenza degli ammortizzatori sociali, in particolare cassa integrazione e contratti di solidarietà "per migliaia di lavoratrici e di lavoratori, a causa delle limitazioni e delle riduzioni introdotte dal D.lgs. 148/2015". Lo annunciano Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil in una nota sottolineando che in molte aziende verrà superato il limite dei 36 mesi di CIG e CdS a disposizione nel quinquennio come previsto dalla norma.