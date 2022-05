Lavoro: Lombardia la regione più attrattiva in Italia

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - La Lombardia si conferma la Regione più attrattiva d'Italia e tra le principali in Europa. Negli ultimi cinque anni, tra il 2018 e il 2022 sono 296 i progetti di investimento nella regione a fronte dei 705 nazionali. Un trend in crescita: si passa dai 59 progetti nel 2018 ai 86 nel 2021. I potenziali nuovi posti di lavoro creati sono circa 13.673 e i possibili investimenti generali ammontano a 5,785 miliardi di euro. È quanto è emerso dall'evento 'Invest in Lombardy Forum'. Il progetto di Regione in collaborazione con Unioncamere Lombardia e Promos Italia, l'agenzia nazionale del sistema camerale per le attività internazionali, è finalizzato a creare le migliori condizioni a supporto dell'attrattività del territorio lombardo e degli investimenti diretti esteri. Tra il 2018 e il 2022 sono state 400 le imprese interessate a sviluppare progetti imprenditoriali in Lombardia. Gli investitori provengono da Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e Asia, in particolare Giappone, Corea e India. Si stima che le 20 aziende assistite dal team regionale che hanno finalizzato l'apertura in Lombardia abbiano portato investimenti per 128 milioni di euro e un impatto occupazionale di oltre 860 persone. "Ci confermiamo la prima regione d'Italia come attrattività di investimenti. Possiamo fare ancora di più" ha commentato l'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi. "I cambiamenti dal punto di vista del mercato devono consentirci di cogliere alcune opportunità rispetto, ad esempio, al tema della rilocazione di imprese che si erano trasferite all'estero. Vogliamo continuare a migliorarci affinché, anche attraverso gli investimenti esteri, si possano generare nuove opportunità di lavoro" ha aggiunto. (ANSA).