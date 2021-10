Lavoro, Brunetta: con rientro in presenza Pil 2021 +6,2-6,3%

Roma, 9 ott. (askanews) - Il rientro in presenza al lavoro porterà ad un impulso dei consumi nelle città che fa pensare ad un ultimo trimestre di quest'anno "boom" e quindi il Pil 2021 "molto probabilmente non sarà il 6% ma sarà di più: 6,2%, 6,3%". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta intervenendo in videocollegamento a Forum in Masseria 2021.Un dato, ha aggiunto, "con un ulteriore elemento di tipo statistico ed economico: il trascinamento di quest'anno nei confronti dell'anno prossimo sarà molto alto. Quindi è molto probabile che il 2022, partendo da questa eredità positiva di reddito e di consumi del 2021, dia una sorpresa positiva di crescita attrno al 5% e non al 4,5% che si prevede"."Il che vuol dire un +11 % che fa due punti in più di quello che abbiamo perso nell'anno della pandemia" ha sottolineato Brunetta.