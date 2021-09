Latini: 'Con nostre soluzioni sosterremo Pnrr e sistema Italia'

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - "Sace proseguirà a sostenere le esportazioni delle aziende italiane attraverso la nostra offerta di soluzioni assicurativo-finanziarie e di servizi di accompagnamento (dalla formazione con Sace Education, ai business matching della nostra Push Strategy)". Lo ricorda Pierfrancesco Latini, A.d. di Sace, alla presentazione del Rapporto Export 2021, segnalando che "il Pnrr sarà un’altra occasione per utilizzare il sistema delle garanzie a supporto e integrazione di risorse pubbliche e private, a sostegno dei progetti e delle imprese coinvolte, creando spazi per schemi di Partnership pubblico-privata e coinvolgendo anche il mercato finanziario". "Mai come in questo momento infatti – conclude Latini - è importante 'fare sistema', cercare ogni possibile dialogo tra i diversi attori del mondo economico. L’Italia ha dato prova in questo momento complesso di una grande coralità, sulla quale bisogna continuare a fare leva, in un gioco di squadra diretto ad un unico obiettivo: quello della ripartenza del nostro Paese, che passa dagli investimenti per la crescita, il capitale fisico e umano e la produttività".