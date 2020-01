Landini: su fisco e pensioni pronti a riempire le piazze

Roma, 16 gen. (askanews) -Le nostre lotte hanno prodotto i primi risultati, ma dobbiamo essere pronti a riempire le piazze se le nostre richieste non saranno accolte". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, si rivolge a lavoratori e pensionati, in un video messaggio, alla vigilia degli incontri con il governo su fisco e pensioni."Le lotte e le mobilitazioni dello scorso anno - afferma il leader del sindacato di Corso d'Italia - cominciano a produrre i primi risultati. Domani avremo un incontro con il governo per cominciare a ridurre la tassazione sul lavoro dipendente, cioè aumentare il netto in busta paga dei lavoratori. È un inizio perché poi bisogna riformare in tempi rapidi tutto il sistema fiscale affinché anche i pensionati e tutti i lavoratori dipendenti paghino meno tasse, la lotta all'evasione fiscale diventi davvero una lotta senza quartiere, il principio della progressività - e cioè che chi più prende e più possiede più deve contribuire - diventi la regola fondamentale"."Allo stesso tempo - prosegue Landini - il 27 gennaio partirà finalmente il confronto per cambiare la legge Fornero, una legge sbagliata. Sarebbe da irresponsabili non cambiare una norma così iniqua e che ha creato tanti problemi. I giovani devono avere la certezza di una pensione nel futuro, le donne devono vedere riconosciute le loro differenze di genere e non pagare due volte per questo, i lavori più pesanti per loro natura devono portare le persone ad andare in pensione prima. Contemporaneamente c'è bisogno di avere una legge sulla non autosufficienza ed è venuto il momento di una rivalutazione delle pensioni"."Questi - conclude il segretario generale della Cgil - sono i temi centrali che vogliamo affrontare e che sono la condizione per fare ripartire gli investimenti e ricostruire una solidarietà e una giustizia sociale nel nostro Paese. Se questi risultati arriveranno bene, se dovessimo trovare problemi preparatevi, perché come ci siamo mobilitati lo scorso anno, dobbiamo essere pronti a riempire le piazze anche quest'anno".