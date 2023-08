Lagarde: stabilire tassi Bce a livelli sufficientemente restrittivi

Roma, 25 ago. (askanews) - Nel contesto attuale la Bce deve stabilire i tassi di interesse a un livello "sufficientemente restrittivo per il tempo necessario per raggiungere in maniera tempestiva il ritorno dell'inflazione all'obiettivo del 2%". Lo ha ribadito la presidente, Christine Lagarde nel suo intervento al simposio annuale della Federal Reserve, a Jackson Hole, in Wyoming.

"Guardando avanti dobbiamo restare chiari nel nostro obiettivo. flessibili nelle nostre analisi e umili nel come comunichiamo", ha aggiunto.Secondo Lagarde non esiste un "manuale di istruzioni" per gestire la situazione attuale. "Quindi il nostro compito è elaborarne uno nuovo. In una era di cambiamenti e rotture le politiche richiedono una mente aperte e la disponibilità ad aggiustare le nostre analisi in tempo reale ai nuovi sviluppi", ha insistito."Al tempo stesso in questa era di incertezze è anche più importante che le banche centrali forniscano una ancora numerica per le economie e che assicurino la stabilità dei prezzi in linea con i loro mandati", ha concluso.