Lagarde: sembrava tutto troppo perfetto e poi è esplosa la guerra

Roma, 25 mar. (askanews) - Solo poco più di un mese fa "sembrava andare tutto bene. Eravamo sull'onda della ripresa più spettacolare, dopo il crollo dell'economia più spettacolare da un secolo a questa parte. I posti di lavoro aumentavano, i redditi aumentavano, l'economia migliorava. Anche l'inflazione stava salendo un po', e noi ci preparavamo a normalizzare la politica monetaria. Sembrava andare tutto bene. Tutto troppo perfetto per essere vero. E poi è esplosa la guerra". Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, in una intervista alla Cnn ha sintetizzato come sia cambiata la situazione economica, con l'invasione russa dell'Ucraina.Sulle dinamiche dei prezzi, che si sono esacerbate dopo l'esplosione del conflitto e le sanzioni contro Mosca "c'erano già prima forze al rialzo - ha ammesso - ad esempio sull'energia, con le strozzature globali. Tutto è stato amplificato". Ora "ci sono fattori che semplicemente non consociamo - ha detto - ad esempio quanto durerà la guerra. Quando sarà possibile negoziare". Alla Bce "abbiamo deciso di mantenere tutte le opzioni sul tavolo - ha concluso - e di andare avanti, con umiltà e flessibilità".