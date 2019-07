Lagarde, prima donna per la Bce

Roma, 2 lug. (AdnKronos) - Prima donna ministro dell'Economia in Francia, prima donna direttore generale del Fondo monetario internazionale e ora prima donna in corsa per la presidenza della Bce e per succedere a Mario Draghi. Christine Lagarde, parigina, classe 1956, sempre proprio avere nel suo dna quello di raggiungere nuovi primati. Campionessa di nuoto sincronizzato, avvocato d'affari, Lagarde ha iniziato la sua carriera nel 1981 nello studio di avvocati statunitensi, Baker & McKenzie. Nel 1999 è nominata presidente e diventa la prima donna a guidare il prestigioso studio americano. Nel 2005 lascia gli Stati Uniti per intraprendere in Francia una carriera politica. Vice ministro al Commercio estero tra il 2005 e il 2007 nel governo di Dominique de Villepin, sotto la presidenza di Jacques Chirac, Lagarde nel 2007, a maggio, diventa ministro dell'Agricoltura sotto la presidenza di Nicolas Sarkozy (premier François Fillon) prima di approdare a Bercy, il ministero dell'Economia francese. Lagarde resterà ministro dell'Economia francese fino al 2011. Il 5 luglio 2011 è designata direttore generale dell'Fmi in sostituzione a Dominique Strauss Kahn, travolto da uno scandalo sessuale. Durante la sua permanenza a Washington, Lagarde ha dimostrato una grande capacità nella gestione della crisi in particolare per quanto riguarda il salvataggio della Grecia. Forse l'unica ombra ad un percorso eccezionale è quello nel caso Tapie. E' stata Lagarde, infatti, da ministro dell'Economia, nel luglio 2008, ad affidare a un arbitrato extragiudiziale l'ultima parola sul contenzioso tra il discusso imprenditore francese e l'ente pubblico incaricato di gestire la liquidazione del Crédit lyonnais relativo alla cessione di Adidas. Bernard Tapie, in quell'occasione, ricevette un maxi indennizzo dallo Stato francese. La Giustizia francese la dichiarò colpevole nel 2016 di "negligenza".