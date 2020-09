Lagarde insispte sui cambi valutari e sul 'non abbassare la guardia'

Roma, 13 set. (askanews) - La Bce non abbassa e non abbasserà la guardia sui suoi obiettivi di politica monetaria, a fronte di una ripresa economica su cui permangono una molteplicità di fattori di incertezza, e tiene i fari puntati anche sull'andamento del cambio dell'euro. Lo ha ribadito la presidente, Christine Lagarde, che nel suo messaggio in occasione dell'incontro annuale del Consiglio dei governatori delle Bance centrali arabe ha ripetuto i messaggi chiave lanciati al termine dell'ultimo direttorio."Nell'attuale contesto di elevata incertezza - ha detto - il Consiglio direttivo valuta attentamente le infomazioni che giungono, inclusi gli sviluppi sul tasso dei cambi, per via delle loro implicazioni sulle prospettive di medio termine di stabilitò dei prezzi".L'accenno ai cambi valutari è stato aggiunto alle comunicazioni dopo l'ultimo Consiglio direttivo, giovedì scorso, e dopo i recenti apprezzamenti dell'euro, che rischiano di complicare un percorso di ripresa economica e normalizzazione inflazionistica già difficile.La Bce "resta pronta a aggiustare tutti i suoi strumenti come appropriato a perseguire i suoi obiettivi", ha detto ancora Lagarde.