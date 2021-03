Lagarde: clima rischio grave, subito transizione a green economy

Roma, 24 mar. (askanews) - Il cambiamento climatico "è uno dei rischi economici più grandi del secolo per l'Europa e per il resto del mondo". Lo ha sottolineato la presidente della Bce, Christine Lagarde, secondo cui "è essenziale avviare e sostenere una transizione ordinata alla green economy. È molto chiaro che bisogna agire presto: i costi a breve termine della transizione impallidiscono rispetto ai costi che ci sarebbero a medio-lungo termine se non si interviene subito".Gli eventi catastrofici causati dal global warming, ha spiegato la presidente, portano a "danni estesi, conseguenze economiche e sociali e perdite finanziarie. Per evitare un risultato così disastroso dobbiamo cambiare il nostro modo di produrre, lavorare e vivere, per favorire la transizione a un'economia a zero emissioni"."Per questo - ha aggiunto Lagarde intervenendo al convegno online 'Investing in climate action' - il cambiamento climatico è al centro di numerose attività della Banca centrale europea ed è uno dei temi chiave della revisione della nostra strategia di politica monetaria".Glv