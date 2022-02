Lagarde celebra i 20 anni dell'euro al Parlamento europeo

Roma, 14 feb. (askanews) - Il lancio dell'euro ha rappresentato "una pietra miliare" nella storia europea, che "ha messo un segno tangibile dell'integrazione nelle tasche di 300 milioni di cittadini". Ed "è stato il più grade cambiamento di moneta della storia", ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde intervenendo a un dibattito sui 20 anni dell'euro al Parlamento Ue."L'euro ha reso la vita più semplice ai cittadini e prodotto benefici economici concreti, che a volte diamo per scontati. Ha sostenuto la libera circolazione di persone, beni e servizi e consentito ai cittadini europei di lavorare, studiare e viaggiare in 19 diversi paesi senza doversi preoccupare del tasso di cambio".La Bce è la "custode dell'euro. Spetta a noi rendere sicure le banconote e salvaguardare l'approvvigionamento di contanti all'economia, così come esplorare nuove forme di pagamenti innovative e complementari", ha proseguito.Per questo lo scorso anno è stato lanciato il progetto sull'euro digitale, che "in ogni caso si aggiungerà al contante, senza sostituirlo".E sempre per questa ragione si è deciso di ridisegnare le banconote in euro. "Per oltre 20 anni banconote e monete in euro hanno circolato correntemente. Sono un dimostrazione del successo dell'euro. I soldi nelle nostre tasche - ha concluso Lagarde - ci ricordano che condividiamo una imprese comune che va al di là dei confini nazionali".