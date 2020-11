Lagarde: 'Bce proteggerà l'economia dalla seconda ondata'

Roma, 11 nov. (askanews) - "L seconda ondata di contagi porta nuove sfide rischi, ma il piano per gestirla resta lo stesso. La Bce c'è stata nella prima ondata e ci sarà nella seconda", ha ribadito la presidente Christine Lagarde, nel suo intervento di apertura del forum annuale di Sintra, tenuto quest'anno dall'istituzione in modalità (forzatamente) virtuale."Siamo e restiamo totalmente impegnati a sostenere gli europei", ha affermato. "Perseguendo il nostro mandato, continueremo ad assicurare le condizioni finanziarie necessarie per proteggere l'economia dall'impatto della seconda ondata. Questa - ha spiegato Lagarde - è una precondizione per stabilizzare gli aggregati di domanda e assicurare il ritorno dell'inflazione ai nostri obiettivi".