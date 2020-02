Lagarde: Bce non può l'unica ad agire, governi facciano loro parte

Roma, 11 feb. (askanews) - La politica monetaria della Bce "non può e non deve essere l'unica risposta" alla debolezza economica nell'area euro, col rischio di effetti collaterali che aumenta. "Alche altre aree di policy, in particolare le politiche di bilancio e le riforme strutturali, devono fare la loro parte", ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde, nella sua presentazione del rapporto annuale della Bce al Parlamento europeo.