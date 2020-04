Bar e ristoranti sul piede di guerra, inviate al governo 14 proposte per salvare migliaia di imprese familiari

Il Paese arranca. Lo dimostra anche l’impietoso giudizio della agenzia di rating Fitch, che ha declassato il debito #Italia a BBB-, solo un a un gradino più in su dal livello minimo “junk”, spazzatura, Non è dunque il momento di colpi di testa, il governo deve avere fiducia nel prossimo, ridando a ogni italiano la possibilità di riprendere in mano il proprio destino, altrimenti si rischia, nonostante le rassicurazioni del ministro Gualtieri, il tracollo. Sul piede di guerra sono soprattutto i commercianti, i gestori di bar, i proprietari dei ristoranti e delle piccole e medie imprese che storicamente sono parte integrante della tradizione, della cultura e dell’economia del nostro Paese.

La lettera appello al premier

Tempo di agire. Una lettera appello al premier Giuseppe Conte per non lasciare solo un comparto è stata sottoscritta da oltre 1.800 bar e ristoranti di tutta Italia, riuniti su facebook, autoconvocati con il passaparola e messaggi su WhatsApp. Locali da nord a sud radunati nella rete S.O.S. Bar e Ristoranti che hanno inviato al governo 14 proposte concrete per salvare migliaia di imprese, famiglie e posti di lavoro.

Consigli concreti

Si chiedono azioni concrete, com’è costume di queste benemerite categorie. "Quello che si legge – hanno affermato Paolo Baccino e Luca Marcellin, portavoce di S.O.S. Bar e Ristoranti - le informazioni e previsioni disponibili ora, sono allarmanti. Non possiamo riaprire le nostre attività con tutte le restrizioni ad oggi ipotizzate. Sono misure purtroppo non sostenibili perché la maggior parte dei bar e ristoranti italiani è di piccole dimensioni. Sono restrizioni che porterebbero al collasso delle imprese, perché dovendo rispettare le norme previste sul distanziamento, prevediamo un calo di fatturato del 60-70-80%. E sulle nostre spalle si accumulerebbero gli stessi costi fissi di cui eravamo gravati prima dell’emergenza". La stessa osservazione è stata fatta anche da uno dei “Grandi” del settore, il proprietario del locale simbolo della “Dolce Vita”, l’Harry’s bar di via Veneto a Roma. “Siamo rovinati. In 2 mesi abbiamo perso il 35% del fatturato”, ha rivelato al Messaggero il titolare Pietro Lepore, che punta l’indice contro l’assenza di “un aiuto vero dello Stato”.

La creazione di un fondo

Servono, dunque, hanno affermato gli estensori della lettera a Conte, "azioni reali e concrete almeno fino a dicembre 2020. In quanto la ripresa sarà lunga e sarà la vera sfida". Nella lettera, stilata in quattordici punti schematici si chiede la sospensione degli affitti durante l’emergenza con credito di imposta al 100% atto a tutelare i locatori, una sospensione di tutti gli adempimenti fiscali, dei versamenti contributivi e, laddove presenti, dei mutui e delle cartelle esattoriali per tutto il periodo dell’emergenza. Si propone inoltre la creazione di un fondo economico specifico per il settore bar/ristorazione che copra tutte le spese non bloccate (affitti, fornitori, suolo pubblico) per le attività di settore con fatturato non superiore a 1.000.000,00 di euro e l’eventuale istituzione di una “flat tax” del 15% per i 6 anni fiscali che seguiranno la chiusura dell’emergenza; un’importante revisione di norme e costi per la gestione del suolo pubblico in concessione ai bar/ristoranti oltre che dei costi di energie e utenze, una riduzione sull’Iva e l’azzeramento delle commissioni bancarie/pos.

Un’ultima richiesta

La petizione richiede inoltre l’istituzione, qualora il costo per l'approvvigionamento di “igienizzante mani” da fornire al pubblico dovesse gravare per legge sul titolare dell’attività, di un credito d'imposta del 50% e possibili contributi a fondo perduto per l'acquisto, stessa cosa per quanto riguarda l'acquisto di presidi di protezione obbligatori per il personale come mascherine e guanti monouso e per tutto ciò che sarà necessario per adeguarsi alle nuove normative (plexiglass parafiato sanificazione) con garanzia di approvvigionamento a prezzo equo. L’obbligo di distanza di due metri tra i tavoli giudicato eccessivo e la limitazione delle attività fino alle ore 18 che, qualora prevista come nella fase iniziale dell’emergenza, metterebbe in difficoltà tutti quei locali che aprano in quell’orario o che lavorando prevalentemente nel serale vedrebbero calare di fatto il fatturato in modo cospicuo. Un’ ultima richiesta: che qualora i clienti nonostante gli avvertimenti affissi come sarà previsto dalle norme, non dovessero rispettare le distanze, le sanzioni non incombano sugli esercenti. In sostanza, riaprire alle condizioni che il governo sta proponendo vorrebbe dire licenziare i 2/3 del personale.