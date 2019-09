La Perla si quota su Euronext, capitalizzazione di 473 milioni

Roma, 6 set. (askanews) - La Perla Fashion Holding Nv si è quotata sul mercato Euronext Growth di Parigi. Lo comunica Euronext, sottolineando che sono state ammesse alla negoziazione tutte le 105.111.112 azioni della società. Il prezzo di ammissione è stato fissato a 4,50 euro per azione e la capitalizzazione di mercato è di 473 milioni."Siamo lieti - afferma l'amministratore delegato di La Perla, Pascal Perrier - di entrare nel mercato Euronext Growth. La quotazione di La Perla Fashion Holding a Parigi, mercato dei capitali leader per le società del lusso, contribuirà ad aumentare la visibilità di La Perla e l'accesso al capitale"."La quotazione - aggiunge Perrier - dimostra la credibilità della nostra strategia di crescita, in quanto lavoriamo per investire ulteriormente e costruire un portfolio di attività nel settore del lusso".La Perla Fashion è una holding di diritto olandese attiva nel settore moda di lusso ed è uno dei principali designer, produttori e venditori di lingerie, pigiami e costumi da bagno di lusso. La sua sede operativa è a Londra, nel Regno Unito, mentre progettazione, ricerca e sviluppo, così come gli impianti produttivi, si trovano principalmente nello stabilimento di produzione di Bologna.