La nuova variante Covid affossa le Borse: Milano -4,6%

Milano, 26 nov. (askanews) - Venerdì nero per i mercati mondiali, in una giornata di crolli a catena innescati dall'allarmismo per una nuova variante di Covid-19, annunciata dalle autorità sanitarie del Sudafrica, con 32 mutazioni che potrebbero rendere meno efficaci gli attuali vaccini. Gli investitori temono che le nuove restrizioni ai viaggi, che si aggiungono ai lockdown che sono stati già decisi in vari paesi d'Europa, possano rappresentare un nuovo freno alla ripresa globale.A Milano l'indice principale Ftse Mib ha lasciato sul terreno il 4,6% a 25.852,99 punti, portandosi sui livelli di inizio ottobre. Tra le piazze europee, mentre Wall Street crolla di oltre due punti percentuale, Francoforte ha perso il 4,22%, Parigi il 4,75%, Londra il 3,68%, Madrid il 5,03%. Affonda anche il petrolio, con cali di oltre il 10%: i futures sul Light Crude Wti scivolano sotto i 69 dollari al barile, il Brent sotto quota 74 dollari.A Piazza Affari, tra le blue chip si salva solo l'azienda farmaceutica Diasorin (+5,5%). Maglia nera a Tenaris (-7,08%), seguita da Cnh Industrial (-6,92%), Unicredit (-6,9%) e Stellantis (-6,84). Tim, nel giorno di un cda cruciale, ha tenuto e chiuso a 0,4805 euro (-0,72%).