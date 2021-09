La nuova stazione Terna di Suvereto nel rispetto del territorio

Milano, 3 set. (askanews) - Terna, la societa che gestisce la rete elettrica nazionale, ha presentato oggi a Suvereto il progetto vincitore del contest architettonico bandito in accordo con l amministrazione comunale per la nuova stazione elettrica che sorgera nel comune livornese.L'infrastruttura rientra nell ambito del piano di ammodernamento del Sa.Co.I 3, il collegamento elettrico in corrente continua a 200 kV tra Sardegna, Corsica e penisola italiana.Dopo oltre un anno di "Terna Incontra" svolti in modalita digitale a causa della pandemia, l azienda ha potuto incontrare il sindaco di Suvereto Jessica Pasquini (++02.28++) e la comunita locale in presenza, nel pieno rispetto delle disposizioni anti- contagio.Insieme ai tecnici di Terna, hanno partecipato gli architetti dello studio Pierattelli Architetture di Firenze che hanno progettato l impianto. Attraverso monitor digitali e installazioni rappresentative dei materiali scelti per la realizzazione del nuovo edificio, sono stati illustrati tutti i dettagli dell infrastruttura che sorgera all interno dell area dell esistente stazione elettrica di Terna a Suvereto.La nuova stazione elettrica coniuga alla perfezione due dei principi cardine dell operato dell azienda: il dialogo costante e partecipativo con il territorio e la progettazione sostenibile.Raffaele Fiorentino, responsabile autorizzazioni e concertazione nord ovest Terna Spa: "Il risultato della nuova stazione di conversione Suvereto è frutto di un'ampia attività di concertazione con il territorio, l'amministrazione comunale e la cittadinanza. Siamo arrivati a definire un contest architettonico che rende la stazione più sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale e paesaggistico".Il progetto, eletto vincitore tra i 28 elaborati che hanno partecipato al contest promosso da Terna lo scorso 20 maggio, ha infatti l obiettivo di rendere l opera esteticamente coerente e integrata con l'ambiente che la circonda, coniugando sviluppo tecnologico e attenzione al paesaggio, finalita condivisa con l amministrazione comunale. In particolare, le facciate della stazione saranno modulari e realizzate in terracotta, materiale tipico del luogo. L edificio sara inoltre circondato da piante autoctone, come ulivi, cipressi e pini per creare continuita con il paesaggio agricolo adiacente. Massimo Pierattelli (Pierattelli Architetture): "Ci siamo trovati una grossa sfida: un edificio di grande dimensione in un territorio come questo che doveva essere integrato in tutti i modi: abbiamo deciso di usare il materiale tipico della toscana che è il cotto per creare un continuum con le nostre costruzioni e il nostro ambiente", ha spiegato.L'intervento prevede anche la riqualificazione dell intera area dell esistente stazione Terna di Suvereto con l obiettivo di armonizzarla con il territorio circostante.