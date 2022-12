La nuova campagna di orientamento di Fondazione Geometri con Gabriele Vagnato

(Adnkronos) - Da sempre Fondazione Geometri Italiani è impegnata nel sostenere le scelte formative dei giovani con diverse iniziative come Georientiamoci, il progetto di orientamento scolastico dedicato agli studenti del secondo e terzo anno delle scuole secondarie di primo grado. Il progetto, tra l'altro, si avvale di un importante strumento a disposizione dei giovani e delle loro famiglie, ovvero un test di orientamento che ha ottenuto la validazione dell'Università La Sapienza di Roma.

Tra le iniziative più recenti a sostegno dell'orientamento scolastico dei giovani, la Fondazione ha messo a punto una campagna di comunicazione social che vede protagonista un testimonial d'eccezione molto amato specie dai giovanissimi: Gabriele Vagnato, 21 anni, uno dei TikToker più famosi e seguiti d'Italia con 3,8 milioni di follower, oltre a 1,1 milioni di follower su Instagram. La campagna prevede diversi contenuti social tra cui stories, live su Instagram e un video su Tik Tok in programma il 9 gennaio 2023. L'obiettivo della campagna è rivolgersi direttamente ai giovani che devono effettuare una scelta non facile al termine del percorso scolastico secondario di primo grado, ovvero individuare il percorso di studi più adatto alle loro caratteristiche e ai loro sogni, cercando di sottolineare l'importanza di effettuare una scelta consapevole, anche avvalendosi di validi strumenti come il test di orientamento di Georientiamoci. Non solo. La campagna ha anche l'obiettivo di valorizzare la figura e la professione del geometra anche attraverso l'affermazione della validità del percorso didattico degli istituti tecnici del settore Tecnologico, indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio.

Tali tematiche sono state già affrontate nel corso di un evento live su Instagram durante il quale oltre al testimonial Gabriele Vagnato sono intervenuti 3 referenti del progetto Georientiamoci: Daniele Camele, Collegio Geometri e Geometri Laureati di Potenza; Andrea Muroni, Collegio Geometri e Geometri Laureati di Milano; Marianna Serra, Collegio Geometri e Geometri Laureati di Verona. Daniele e Marianna inoltre sono componenti della Commissione Giovani del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.