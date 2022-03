La felicità inizia con un sorriso, arriva a Roma la campagna di The Smiley Company

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Un gigantesco smile con i colori dell’Ucraina arriva a Roma a due passi dal Colosseo per ‘proiettare’ la felicità con un sorriso. È la mission di The Smiley Company, l’azienda a cui si deve uno dei simboli più iconici di sempre e che quest’anno spegne 50 candeline. La campagna Smiley è arrivata nelle città di tutto mondo con l’obiettivo di invitare le persone a ‘prendersi del tempo per sorridere’ (Take the time to smile), seppur in un momento complesso come quello che stiamo vivendo. Per questo motivo Smiley ha deciso di portare nella Capitale il suo sorriso, con un logo realizzato ad hoc dallo street artist Andrè Saraiva. Ieri si è celebrata la Giornata internazionale della Felicità che quest’anno porta con sé un messaggio importante: ‘Happiness for All, Ukraine’, un fine che ben si collega con l’attitudine di Smiley che dal 1972, anno della sua creazione, vuole diffondere buone notizie e spingere le persone a coltivare più ottimismo, gratitudine, compassione ed energia positiva. Alla campagna Smiley si è unito anche David Guetta, protagonista dell’esclusivo video musicale del brano ‘Silver Screen’, che è diventata la colonna sonora per diffondere gioia e positività in tutto il pianeta. Per il 2022 cresce la voglia di sorridere, secondo una ricerca realizzata da Smiley l’87% degli intervistati si augura di avere persone sorridenti intorno a sé e di poter a sua volta tornare a sorridere più spesso; il 44% non lo fa per più di 15 minuti al giorno e solo il 26% dichiara di sorridere per più di 30 minuti al giorno. Inoltre l’54% dichiara di sentirsi felice nell’aiutare qualcuno, con il 31% che prova sensazioni positive compiendo azioni per sé. Nel 2018 è stata creata Smiley Movement, organizzazione no profit che ha come obiettivo principale quello di dare visibilità alle realtà virtuose e benefiche che operano a favore del prossimo, per ispirare un cambiamento positivo nella società e creare un mondo più felice, equo e sostenibile, dove tutti lavorano fianco a fianco per affrontare i problemi sociali e ambientali urgenti.