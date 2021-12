La Federal Reserve corre ai ripari contro l'alta inflazione

Roma, 15 dic. (askanews) - La Federal Reserve ha impartito una forte accelerazione alla manovra di progressiva riduzione dello stimolo monetario, il "tapering". Il taglio agli acquisti netti mensili di titoli pubblici e privati sale a 30 miliardi di dollari, a fronte della riduzione da 15 miliardi di dollari al mese che era stata decisa solo un mese e mezzo fa.Una reazione attesa dai mercati, rispetto a una inflazione che "certamente non è quella a cui puntavamo", ha ammesso il presidente Jay Powell. Negli Usa il caro vita, al 6,8% a novembre, ha raggiunto i massimi da 40 anni a questa parte. Intanto sono proseguiti i progressi dell'economia, a dispetto dei persistenti problemi dovuti al Covid e i rischi soprattutto dovuti alle nuove varianti.E sono stati fatti progressi anche sul raggiungimento della massima occupazione (la Fed ha un duplice obiettivo, che guarda anche al mercato del lavoro oltre a quello del controllo inflazionistico che invece è l'unico target formale della Bce).La Fed ha anche limato le previsioni di crescita economica Usa al 5,5% quest'anno, le ha alzate al 4% sul 2022, limate al 2,2% sul 2023 e confermate al 2% sul 2024. Tre mesi fa pronosticava rispettivamente più 5,9%, 3,8%, 2,5% e più 2% sul Pil. Al tempo tesso ha nettamente rivisto al rialzo le attese di inflazione al 5,3% sul 2021 (dal precedente 4,2%), mentre ha ritoccato in modo più contenuto gli anni successivi: 2,6% sul 2022, 2,3% sul 2023 e 2,1% sul 2024.Intanto si sono rafforzate le aspettative (e quindi i propositi) di rialzi dei tassi di interesse Usa da parte dei banchieri centrali stessi: ora 12 componenti del Fomc, la maggioranza, attendono almeno tre rialzi il prossimo anno. Altri 5 ne prevedono due e soltanto uno si attende un unico aumento. I fed fund per ora sono stati mantenuti al minimo storico di 0-0,25%."Se le cose procedono come da attese, siamo a due meeting del Fomc dal completamento del tapering", ha affermato Powell, indicando così che la chiusura della fase di acquisti netti di titoli Usa dovrebbe completarsi per la riunione del 15 e 16 marzo. Sull'ipotesi che si possano decidere rialzi dei tassi prima del completamento di questo tapering, "non mi attendo che avvenga", ha risposto durante una conferenza stampa.Inevitabilmente, l'avvicinamento della stretta anti inflazionistica della Fed crea pressione sulla Bce, che proprio da stasera vede a sua volta riuniti i componenti del Consiglio direttivo. La sessione formale si svolgerà domani mattina e alle 13 e 45 verranno comunicate le decisioni di politica monetaria mentre alle 14 e 30 la presidente, Christine Lagarde, terrà la conferenza stampa illustrativa in cui, a sua volta, riferirà delle previsioni aggiornate su economia e inflazione.La Bce dovrebbe decidere se confermare a fine marzo 2022 la conclusione del programma di acquisti di titoli anticrisi Pepp ed eventualmente di cosa farà successivamente, per ammorbidire e accompagnare il venir meno di queste operazioni. Ma a differenza della Federal Reserve, che ha manifestato intenti di cambio di rotta in senso restrittivo, Lagarde ha più volte ribadito che nell'area euro bisogna mantenere lo stimolo monetario e che l'alta inflazione è ritenuta avere natura transitoria.Lagarde e altri esponenti del consiglio direttivo hanno più volte insistito sulla previsione di un calmieramento dei prezzi dell'energia il prossimo anno (tutta da verificare, però) e sul fatto che vi è un fattore che meccanicisticamente implicherà una moderazione dell'inflazione generale: il venir meno dell'effetto statistico del taglio temporaneo arriva in Germania nel 2020. Ma per quanto rilevante, questo riguarda appunto solo la Germania, dove peraltro il quadro del mercato del lavoro è più simile a quello Usa che a quello della media dell'area euro, dove la disoccupazione si è si ridotta, non non in maniera spettacolare come oltre Atlantico.I continui rafforzamenti del carovita, che nell'area euro a novembre ha raggiunto il 4,9%, mettono a disagio l'istituzione di Francoforte. E non è scontato che piu avanti, specialmente se l'alta inflazione dovesse persistere anche la Bce sarà costretta ha un qualche tipo di reazione. Dentro il consiglio direttivo ci sono i falchi pronti a dare battaglia e l'istituzione rischia di mettere in bilico la sua credibilità Se dovesse vedersi sfuggire di mano il controllo inflazionistico.Ma intanto le rotte tracciate divergenti - sempre molto espansiva quella dell'istituzione europea, mentre più restrittiva la Fed - hanno finora favorito un deprezzamento dell'euro sul dollaro. A fine novembre con una incursione sotto quota 1,12 dollari l'euro aveva stabilito nuovi minimi da un anno, mentre in serata la valuta unica è in rialzo 1,1290 dollari. E Wall Street ha reagito positivamente agli sviluppi, virando al rialzo e chiudendo addirittura con un rally (+1,03% il Dow Jones +2,155 il Nasdaq).