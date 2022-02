La Fed: 'Rischi inflazione alti, presto servirà rialzo tassi'

Roma, 16 feb. (askanews) - Cresce l'impazienza alla Federal Reserve americana per procedere a una sterzata restrittiva in risposta palla galoppante inflazione. Ancor prima che uscissero i dati di gennaio - in cui al 7,5% il carovita Usa ha segnato un nuovo massimo da quarant'anni - i componenti del Fomc, il comitato che decide la politica monetaria ritenevano che "sarà presto appropriato alzare i tassi di riferimento".Inoltre, secondo i verbali della riunione (che si è svolta il 25 e 26 gennaio), pubblicati oggi alle 20 italiane, "la maggior parte dei partecipanti ha suggerito che sarà necessario un ritmo di aumento dei tassi superiore a quello successivo al 2015".I banchieri centrali Usa ritengono anche che sarà "appropriato" procedere a una riduzione della mole del bilancio della Fed. Questo ovviamente presuppone che prima vengano concluse le operazioni di acquisto netto di titoli. E su questo i verbali forniscono un'ulteriore elemento eloquente: due esponenti del Fomc hanno affermato che si sarebbe dovuto procedere più rapidamente alla chiusura degli acquisti netti, "per dare un forte segnale sulla volontà della Fed di contrastare l'alta inflazione", riportano i verbali.La conclusione degli acquisti netti di titoli spiana la strada a un rapido rialzo dei tassi di interesse."Alla luce dell'elevata inflazione e della solidità del mercato del lavoro, i componenti del comitato hanno continuato a ritenere che sarà presto necessario concludere le operazioni di acquisti di titoli". Ma "la maggior parte dei partecipanti - si legge - preferisce continuare a ridurre il ritmo degli acquisti netti secondo il calendario, portandoli a conclusione a inizio marzo".Il tutto mentre i rischi sull'inflazione Usa sono "elevati e al rialzo". I componenti del Fomc "hanno rilevato che i dati recenti sull'inflazione hanno continuato a superare in maniera significativa gli obiettivi del comitato che l'elevata inflazione sta persistendo più a lungo di quanto si attendessero, riflettendo squilibri di domanda e offerta collegati alla pandemia e alle riaperture dell'economia"."Tuttavia i banchieri centrali - proseguono le minute - hanno sostenuto che l'alta inflazione si è allargata oltre i settori più direttamente coinvolti da questi fattori, sostenuta in parte dalla forza della domanda dei consumi". E diversi esponenti del comitato hanno citato "sviluppi che hanno il potenziale di creare ulteriori pressioni sull'inflazione - si legge - tra cui la crescita delle retribuzioni, della produttività e gli aumenti dei servizi per la casa".La prossima riunione del Fomc si svolgerà martedì 15 e mercoledì 16 marzo.