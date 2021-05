La fabbrica del futuro tra innovazione e sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Il futuro della fabbrica parte da innovazione, sostenibilità e formazione permanente. Queste sfide, al centro della ripartenza del tessuto imprenditoriale italiano e del possibile ruolo di volano degli investitori internazionali, saranno al centro del confronto di rappresentanti delle imprese, dei sindacati e delle istituzioni all'evento "La fabbrica del futuro. Ricerca e sviluppo, sostenibilità e lifelong learning" in streaming su ansa.it mercoledì 26 maggio dalle 12.00. Interverranno in apertura il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e il presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, Marco Hannappel, che illustrerà gli investimento della società in Italia. Seguirà il panel con l'assessore a sviluppo economico e green economy, lavoro e formazione della Regione Emilia Romagna, Vincenzo Colla, il sottosegretario al ministero degli Affari esteri, Manlio Di Stefano, il segretario confederale della Cisl, Giorgio Graziani, la direttrice generale di Confindustria, Francesca Mariotti, il vice ministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin e l'europarlamentare, presidente della commissione Econ, Irene Tinagli. A moderare l'incontro il caporedattore centrale ANSA Andrea Morelli. (ANSA).