La Commissione europea alza il velo sul 'Recovery fund'

Roma, 26 mag. (askanews) - E' una decisione che, per una volta, non è esagerato definire 'storica', quella che prenderà domani la Commissione europea con la sua attesissima proposta sul 'Recovery Plan' per risollevare l'economia dei paesi Ue dall'impatto della crisi del Covid-19. Un piano volto non solo a riparare i danni nei paesi più colpiti, ma anche a preservare l'integrità del mercato unico, seriamente minacciata dal rischio che una ripresa ineguale e 'asimmetrica' aumenti le divergenze fra le economie finanziariamente forti del nucleo centro-nordico, e quelle più fragili del Sud, e in primo luogo di Italia e Spagna.Negli ultimi anni, soprattutto dall'inizio della crisi finanziaria nel 2008, molte altre decisioni 'storiche' per l'Unione europea sono spesso arrivate, in realtà, troppo tardi e con un livello di ambizione inferiore a quello che sarebbe stato necessario. Di questo, la Commissione e la sua presidente, Ursula von der Leyen, sono chiaramente consapevoli: il Piano per la ripresa non deve solo essere un compromesso fra le diverse posizioni dei governi degli Stati membri; deve, soprattutto funzionare, conseguire in pieno, e rapidamente, i grandi obiettivi che si pone.La proposta franco-tedesca presentata a sorpresa all'inizio della settimana scorsa ha cambiato considerevolmente le prospettive, con una dinamica totalmente nuova e 'progressiva' nel rapporto fra Commissione e Stati membri. La Germania ha spostato tutto il suo peso a favore della visione francese, dei paesi del Sud, di un'Europa più solidale e più integrata, più ambiziosa e soprattutto 'con i mezzi per la sua ambizione', secondo un'espressione usata spesso dal più grande presidente della Commissione, Jacques Delors. E ha lasciato da soli e disorientati i quattro paesi 'frugali', Austria, Danimarca, Olanda e Svezia: pochi, senza grandi idee e incapaci di proporre uno straccio di alternativa valida, come ha dimostrato il loro 'non paper' pubblicato sabato scorso.Insieme al Piano di ripresa, la Commissione presenterà anche una nuova proposta per il Quadro finanziario pluriennale (Qfp), il bilancio comunitario 20021-2027. Una circostanza, questa, che rende l'esercizio enormemente più complesso a livello politico, tecnico e finanziario. Ma l'integrazione del 'Recovery Plan' nel Qfp è la chiave della soluzione trovata dalla Commissione, dietro cui si indovina la spinta della cancelliera tedesca Angela Merkel: una soluzione comunitaria e non intergovernativa (come sono state invece quasi tutte le soluzioni alla crisi multipla economica e finanziaria dell'Eurozona), che sarà gestita direttamente dall'Esecutivo Ue, sotto il controllo democratico del Parlamento europeo.Alcune decisioni fondamentali non sono ancora state definite nei dettagli, in attesa della discussione dei commissari domani: quale sarà la 'potenza di fuoco' del Piano, in termini di miliardi di euro da investire (comunque dovrebbero essere in totale almeno 1.000 miliardi); quale sarà la percentuale di trasferimenti a fondo perduto, e quale la percentuale di prestiti agevolati (con bassissimi tassi d'interesse e scadenze molto lunghe) che gli Stati membri beneficiari dovranno ripagare; e, ancora, quale sarà la percentuale di risorse 'riprogrammate' da meccanismi europei già esistenti, e quali le risorse 'fresche', i 'soldi veri'; a quanto ammonteranno il finanziamento che la Commissione andrà a cercare sui mercati, emettendo strumenti di debito europeo (euro obbligazioni), e le garanzie sottostanti che dovranno essere assicurate dal bilancio Ue e dagli Stati membri; quale sarà il moltiplicatore ('leverage') dei diversi fondi e strumenti finanziari proposti, rispetto alla mobilitazione di altri investimenti provenienti dagli Stati e dal settore privato; e, infine, se vi sarà la possibilità di cominciare a utilizzare i finanziamenti del Piano già nel 2020, nonostante il Qfp parta dal 2021.E' già conosciuta, invece, grazie soprattutto alle varie anticipazioni di von der Leyen e dei suoi commissari, nelle audizioni al Parlamento europeo o in varie dichiarazioni pubbliche, e anche a qualche indiscrezione e documenti preparatori arrivati alla stampa, la struttura a grandi linee del Piano, la sua 'architettura'.Ci saranno tre pilastri: il primo, il più importante (con più del 50% delle risorse totali), conterrà lo strumento più innovativo e rappresentativo di tutto il Piano, il suo vero 'bazooka': la 'Resilience and Recovery Facility' (Rrf). Questo fondo sarà finanziato con l'emissione di debito da parte della Commissione (con rating AAA), secondo lo stesso schema previsto per il nuovo strumento di sostegno alle casse integrazione nazionali 'Sure', ma in scala molto minore (100 miliardi di euro garantiti da 25 miliardi sottoscritti dagli Stati membri).A differenza di Sure, dove i prestiti raccolti sul mercato finanziano poi prestiti agli Stati membri, i fondi raccolti dall'Rrf entreranno nel bilancio Ue e verranno in buona parte (la percentuale non è ancora nota) utilizzati per trasferimenti comunitari agli Stati membri che ne hanno più bisogno. Il totale dei finanziamenti da redistribuire dovrebbe aggirarsi attorno ai 500 miliardi di euro, ma questa cifra (corrispondente alla proposta franco-tedesca) dovrà essere decisa domani.Si sa già come saranno garantite le euro obbligazioni emesse dalla Commissione per finanziare l'Rrf: con gli impegni finanziari degli Stati membri per il bilancio pluriennale 2021-2027, in eccedenza rispetto al tetto di spesa previsto. L'ammontare totale del Qfp, in genere, viene definito da due percentuali relative al Reddito Nazionale Lordo comunitario: il tetto di spesa (circa all'1,1%), e il tetto degli impegni, chiamato anche 'massimale delle risorse proprie' (attorno all'1,2%). Von der Leyen ha annunciato che proporrà di portare il tetto degli impegni al 2% circa, lasciando pressoché invariato il tetto di spesa. In termini assoluti, la differenza sarebbe pari a circa 160 miliardi di euro all'anno, che costituirebbero quindi le garanzie, per la durata (due o tre anni) dello strumento. Un altro elemento già noto, consiste nel fatto che i finanziamenti della Rrf saranno distribuiti in base a dei dettagliati 'Recovery Plan' nazionali, presentati dai governi degli Stati membri, e gestiti attraverso le 'raccomandazioni specifiche per paese' del cosiddetto 'semestre europeo', il quadro Ue di sorveglianza dei bilanci nazionali, con approvazione del Consiglio (Ministri finanziari) su proposta della Commissione. In questo contesto, ci sarà una forma di 'condizionalità', ancora da definire nei dettagli, che riguarderà soprattutto il controllo degli obiettivi di spesa dei paesi beneficiari, il rispetto delle priorità della Commissione per il 'Green Deal' si clima e ambiente e per la transizione digitale, e non meglio precisate 'riforme strutturali'.Nel primo pilastro dovrebbe essere integrata anche una parte dei Fondi strutturali comunitari della tradizionale Politica di coesione, dopo un ri-orientamento secondo le nuove priorità e un aumento dei finanziamenti.Il secondo pilastro, che dovrebbe valere per il 10-15 per cento del totale dei finanziamenti del Recovery Plan, conterrà tre strumenti per finanziare gli investimenti delle imprese: InvestEu (il successore del Piano Juncker), la nuova 'Investment Strategic Facility', che riguarderà più specificamente le industrie chiave per l'indipendenza europea nella catena del valore, soprattutto nel settore sanitario, e un 'Solvency Instrument'', che sosterrà in particolare le ricapitalizzazioni e prestiti per aziende private, che erano sane prima della crisi del Covid-19 e che rischierebbero di chiudere a cusa del Lockdown. Il sostegno ai prestiti e alle ricapitalizzazioni avverrà attraverso garanzie fornite dalla Banca europea degli investimenti (Bei).Il terzo pilastro, infine, riguarderà programmi specifici nel settore sanitario, il programma RescEu per il soccorso ai paesi colpiti da catastrofi naturali comprese le epidemie, il grande programma comunitario per la Ricerca 'Horizon Europe' e i fondi per i Paesi in via di Sviluppo. Loc