L'ultimo regalo di Draghi: vara pacchetto stimoli Bce e riavvia Qe

Roma, 12 set. (askanews) - A un mese e mezzo dallo scadere del suo mandato, il presidente della Bce Mario Draghi ha sfornato quello che ha tutta l'aria di essere l'ultimo regalo che elargisce all'area euro e ai Paesi più in affanno: un ampio e consistente pacchetto di stimoli che rilancia l'economia. Formalmente con lo scopo di centrare l'obiettivo di normalizzazione dell'inflazione. Soprattutto, ha riavviato praticamente da subito il programma di acquisti di titoli di Stato, il Quantitative easing, che da novembre ripartirà al ritmo di 20 miliardi di euro al mese.Peraltro con uno schema aperto sulla sua conclusione, dato che al momento è previsto durate "fin quando necessario" per concludersi "poco prima" che l'istituzione inizi ad alzare i tassi (chissà quando, visto che al momento sono inchiodati). "Vi ricordate quando vi dicevo che tutti gli strumenti erano sul tavolo e che eravamo pronti ad usarli? Bene - ha rivendicato il presidente uscente - : oggi lo abbiamo fatto".La Bce ha poi tagliato, come ampiamente atteso, di 10 punti base il tasso di interesse sui depositi che le banche commerciali parcheggiano presso la stessa istituzione, che da livelli già negativi calerà così al meno 0,50 per cento. Confermato invece a zero il tasso sulle principali operazioni di rifinanziamento nell'area euro e allo 0,25 quello sulle operazioni marginali, livelli che ora aggancia esplicitamente a una consistente risalita delle prospettive di inflazione a livelli "sufficientemente vicini" al 2 per cento.Sono state poi introdotte misure di salvaguardia a favore delle banche dalle ricadute negative dei tassi ultra bassi sui depositi: parte dell'eccesso di liquidità degli istituti verrà infatti esentato da questi tassi negativi. Infine, nell'ambito dei nuovi maxi rifinanziamenti agevolati a favore delle banche, i Tltro, la Bce ha previsto che parte di questi prestiti possano essere erogati a tassi negativi, fino a quello dei depositi, per le banche che mostrino di erogare prestiti all'economia reale oltre un certo livello.L'euro ha reagito con marcate oscillazioni, un repentino calo sotto quota 1,10 dollari, un minimo a 1,0927 seguito da un recupero a 1,1051. Altre fluttuaizoni hanno riguadato i titoli di Stato, con cali di tassi e spread sui Btp. I rendimenti sulla scadenza decennale sono scesi fino allo 0,86 per cento e il differenziale rispetto ai tassi dei Bund equivalenti della Germania è calato fino a quota 140 punti base, ma appunto con repentine oscilllazioni. Più moderate le Borese su discreti rialzi. Draghi ha invece respinto in maniera categorica qualunque ipotesi di "herlicopter money". "Non è stata mai discussa" alla Bce "e non è una cosa che si ipotizzi come necessaria", ha detto.Poi i richiami alla politica. Dopo anni in cui il sostegno all'economia è dipeso essenzialmente dalla politica monetaria della Bce "è ampiamente giunto il tempo che le politiche di Bilancio si assumano le loro responsabilità", ha avvertito il presidente. "I Paesi con elevati debiti pubblici devono perseguire politiche di bilancio prudenti che creeranno le condizioni affinché gli stabilizzatori automatici possano operare liberamente". Ma quelli che dispongono di margini di Bilancio devono "agire tempestivamente e e in maniera efficace" a fronte del peggioramento delle prospettive economiche.