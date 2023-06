L'inflazione nel Regno Unito +8,7% a maggio, oltre le attese

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Non si arresta l'aumento dell'indice del prezzi al consumo nel Regno Unito. A maggio l'inflazione è cresciuta dell'8,7% rispetto a un anno fa: il dato, uguale a quello del mese precedente, è oltre le attese degli economisti che si fermavano all'8,4%. L'inflazione core, che tra l'altro esclude i prezzi volatili dell'energia, ha accelerato al 7,1% (dal 6,8%), oltre le previsioni che la davano stabile.

"L'inflazione è la peggiore, la più odiosa delle tasse che il popolo britannico sta subendo in questo momento, perché erode il valore dei salari, per questo combatterla resta la nostra priorità". Ha commentato il cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, ministro delle Finanze del governo Tory di Rishi Sunak, dopo la diffusione del dato di maggio sull'aumento dei prezzi nel Regno Unito. Hunt ha lasciato quindi intendere che un altro intervento sui tassi d'interesse - sulla scia di quanto fatto la settimana scorsa anche dalla Bce - appare inevitabile nella revisione prevista per domani da parte della Bank of England. Anche se non ha mancato di riconoscere "l'enorme pressione" che questo comporta in termine di contraccolpi sull'aumento dei mutui immobiliari per tante famiglie. (ANSA). .