L'impegno di Confindustria per le multinazionali

Roma (askanews) - Confindustria è impegnata per lo sviluppo già rilevante delle multinazionali nel nostro Paese, attraverso l'azione dell'Advisory Board degli investitori internazionali presieduto da Licia Mattioli, vicepresidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione e l'attrazione degli investimenti. "Le multinazionali negli ultimi anni sono cresciute di oltre 600 unità - dice Mattioli - il che vuol dire più lavoro per il Paese. Ed è una bella notizia in un momento di non grande fermento del mondo industriale mondiale. Le multinazionali sono molto importanti perché rappresentano il 25% della ricerca privata e il 27% delle esportazioni italiane. In più partecipano alla produzione del valore aggiunto per più del 15%. Sono numeri importanti, da legare poi al ruolo che le multinazionali svolgono sul territorio, con le filiere e i distretti produttivi che aiutano ad esportare". Il ruolo principale dell'Advisory Board, ha spiegato Mattioli, è quello di fare retention, cioè far stare bene le aziende e far sì che continuino ad investire nel nostro Paese perché le imprese globali investono in continuazione in ricerca e stabilimenti. Poi c'è l'attrazione di nuove imprese che è affidato più alle regioni e che ha funzionato bene in alcune regioni e meno in altre. Bisogna prendere le best practice e diffonderle nel Paese: è questa la finalità della recente convenzione firmata con la Regione Toscana.