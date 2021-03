L'euro cala sotto quota 1,18 dollari a minimi da 4 mesi

Roma, 25 mar. (askanews) - Il dollaro mette le ali e l'euro cade ai minimi da quasi 4 mesi a questa parte, mentre sembra allargarsi ulteriormente il divario sulle prospettive di ripresa economica tra gli Usa, lanciati in un recupero solido, e l'Europa, che arranca a causa del protrarsi dei vari lockdown policromatici. Dopo esser sceso ad un minimo di seduta di 1,1792 dollari, il valore più basso dallo scorso novembre, l'euro ritraccia in parte a 1,1811 dollari.Nel suo ultimo bollettino economico la Bce ha ribadito di attendersi una nuova contrazione del Pil su primo trimestre, cui dovrebbe seguire una graduale ripresa. Negli Usa, invece, è bastato che il presidente della Fed, Jerome Powell, accennasse alla futura graduale normalizzazione della politica monetaria, pur ribadendo che avverrà solo quando la ripresa economica sarà stata piena, per creare un certo nervosismi sui mercati.