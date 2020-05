L'appello delle imprese al governo: 'Servono interventi immediati'

Roma, 30 mag. (askanews) - Le associazioni delle imprese italiane lanciano un appello congiunto a governo e Parlamento a lanciare "interventi forti e immediati" a sostegno della domanda e a "utilizzare fin da subito tutte le risorse e gli strumenti che l'Europa ha già messo a disposizione" di fonte all'emergenza Covid-19. Lo si legge in un comunicato di Abi, Alleanza delle cooperative italiane, Ance, Cia - Agricoltori italiani, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confindustria e Copagri."Il piano di rilancio presentato dalla Commissione europea è rilevante e positivo, anche considerato l'ammontare delle risorse che potrebbero essere destinate all'Italia. La cui disponibilità non è però immediata - rilevano le associaizoni -. Il negoziato richiederà, infatti, ancora alcuni mesi, così come sarà necessaria la presentazione da parte del nostro Governo di un solido e credibile piano di riforme per accedere alle risorse"."Lo stato drammatico e le prospettive molto incerte della nostra economia richiedono interventi forti e immediati per sostenere la domanda di imprese e famiglie e rilanciare gli investimenti pubblici. Per questo - prosegue il comunicato - esortiamo il Governo, il Parlamento e le forze politiche a utilizzare fin da subito tutte le risorse e gli strumenti che l'Europa ha già messo a disposizione, a partire dai fondi per sostenere i costi diretti e indiretti dell'emergenza sanitaria. Non farlo sarebbe una scelta non comprensibile e comporterebbe una grave responsabilità verso il Paese, i suoi cittadini, le sue imprese".