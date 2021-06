L'Agenda 2030 e l'Enciclica Fratelli tutti

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Sarà trasmesso in diretta streaming su ANSA.it e sul sito dell'ASviS dalle 17.30 di martedì 22 giugno , l'evento ASviS Live L'Enciclica "Fratelli Tutti" alla luce dell'Obiettivo 16 dell'Agenda 2030 organizzato dall'ASviS, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, come terza e ultima tappa di un ideale percorso di avvicinamento al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 che si terrà dal 28 settembre al 14 ottobre. L'appuntamento sarà l'occasione per presentare il Quaderno, redatto dal Gruppo di lavoro dell'Alleanza dedicato al Goal 16 "Pace, giustizia e istituzioni solide" con l'obiettivo di analizzare la relazione tra l'Enciclica "Fratelli tutti" e tale Obiettivo. L'Enciclica tratta principi, temi e argomenti più volte enunciati tra i dodici Target dell'Obiettivo 16, quali i diritti della persona, la tolleranza, la giustizia, la concordia, l'equità e l'inclusione sociale, nonché l'esigenza di una maggiore capacità di governance nel contrasto a forme universali di violenza, odio e discriminazioni. (ANSA).