Key Energy, con Bluetti l'energia solare è a portata di mano

Rimini, 25 mar. (askanews) - Vivere off-grid, ovvero staccarsi dalla rete elettrica all'occorrenza per alleggerire le bollette e ridurre la propria impronta ambientale. Forse per la maggior parte delle persone è soltanto un sogno, uno di quei discorsi sentiti ai convegni per addetti ai lavori. Eppure cresce sempre di più l'interesse verso prodotti e soluzioni a portata di mano, facili da utilizzare nella vita quotidiana. A Key Energy di Rimini, uno degli eventi più importanti nel settore delle energie rinnovabili, Bluetti ha presentato nuovi prodotti per l'energia solare.Spiega James Jiang, Ceo di Bluetti Energy Italia: "Bluetti è un brand mondiale che ha come mission quella di portare una energia pulita e rinnovabile per i suoi clienti - spiega James Jiang, Ceo di Bluetti Energy Italia -. Abbiamo due linee di prodotto: la prima è quella delle power station portatili che possono essere utilizzate sia all'interno che all'esterno; la seconda è quella dei sistemi di accumulo dell'energia che possono funzionare sia con il sole che senza il sole. E noi crediamo che questi prodotti siano una soluzione concreta ai cambiamenti climatici e che in questo modo ci stiamo davvero avvicinando al futuro, a un futuro più pulito".Alla fiera di Rimini è stato presentato in anteprima in Italia un nuovo modello di generatore disponibile sul mercato entro l'estate. Si tratta di una power station versatile con una capacità di 1.152 wattora che assicura fino a 1.800 watt di potenza. Può essere utilizzato in casa per far funzionare un elettrodomestico, in ufficio o in campeggio dove l'alimentazione risulterebbe instabile."Rimini è una delle più importanti fiere del settore a livello internazionali - ha detto Jiang -. L'avevo visitata già lo scorso novembre e ho deciso immediatamente di venire qui a presentare i nostri progetti. Perché qui ci sono tante aziende e marchi ed è molto importante esserci con i nostri prodotti. Anche perché crediamo che il mercato italiano sia uno dei più interessanti nel settore e su questo vogliamo investire maggiormente".