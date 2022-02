Iveco Group: ricavi 2021 a 12,6 mld euro (+22%), utile 76 mln

Milano, 8 feb. (askanews) - Iveco Group chiude il 2021 con ricavi pari a 12,6 miliardi di euro (+22% anno su anno) e un utile netto di 76 milioni di euro. L'Ebit adjusted delle Attività Industriali è pari a 302 milioni di euro, la liquidità netta delle Attività Industriali a 1,1 miliardi di euro."Oggi si tiene la nostra prima conference call sui risultati come nuova società quotata e voglio ricordare che il 2022 è l'"Anno 1" per Iveco Group. Abbiamo iniziato questo nuovo capitolo incoraggiati dall'instancabile sforzo dei nostri dipendenti, in particolare nel gestire le sfide continue poste dalla catena logistico-produttiva e dalla pandemia: voglio ringraziare personalmente tutta la squadra. Guardando al futuro, la nostra aspettativa per l'anno corrente è positiva. Abbiamo chiuso il 2021 con un aumento del 77% nella nostra presa ordini a livello globale e stiamo facendo tutto ciò che serve per far funzionare i nostri stabilimenti al massimo delle loro capacità produttive. All'inizio del nostro viaggio come organizzazione indipendente abbiamo tutto ciò che serve per portare a termine i nostri impegni", afferma il ceo di Iveco Gerrit Marx.