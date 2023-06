Ivass, Signorini: nel I trimestre prezzo Rc auto sale a 368 euro, +4%

Roma, 19 giu. (askanews) - Nel primo trimestre di quest'anno il prezzo medio pagato per l'assicurazione r.c. auto è stato di 368 euro, con un aumento del 4% su base annua. E' quanto sottolineato dal presidente dell'Ivass, Luigi Federico Signorini, in occasione dell'assemblea annuale.In media lo sconto sulla tariffa è maggiore al Sud (40,3) dove le tariffe di base sono più alte. Gli sconti elevati al Sud sono associati a una maggiore diffusione della "scatola nera".

Le compagnie possono offrire su Preventivass, in modo trasparente, uno sconto per la scatola nera, "ma finora di questa facoltà ci si è avvalsi solo in pochi casi", ha spiegato Signorini.Preventivass è a regime da marzo. Nei primi tre mesi dell'anno sono stati elaborati circa 22 milioni di preventivi, contro poco più di 3 milioni nei quattro mesi precedenti.Confrontando i prezzi esposti su Preventivass con quelli effettivamente applicati ai contratti assicurativi r.c. auto sulla stessa targa "emerge che in non pochi casi il premio effettivamente pagato è inferiore al preventivo proposto su Preventivass dall'impresa che ha stipulato il contratto. La differenza è dovuta agli sconti commerciali. Solo otto imprese offrono su Preventivass prezzi al netto degli sconti. E' lecito domandarsi come mai molte imprese abbiano scelto di non offrire il miglior prezzo su una vetrina destinata a essere visitata da milioni di persone", ha concluso.Mlp.