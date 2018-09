Italia-Usa,Trento e Bolzano ospitano 34ma conferenza Young Leaders

Roma, 26 set. (askanews) - I leader del futuro si incontrano in Trentino Alto Adige con un programma di alto livello che ha espresso negli ultimi decenni capi di governo e top manager di caratura internazionale. Il Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti, associazione bilaterale guidata fino a poco tempo fa da Sergio Marchionne, terrà a Trento e Bolzano, dal 27 al 29 settembre, la sua trentaquattresima Young Leaders Conference.La conferenza sarà dedicata al tema "Identity and development: Asset or Obstacle?" La Young Leaders Conference, dopo l'edizione di Boston 2017, torna in Italia per discutere d'identità, del fondamentale ruolo che questo concetto è tornato a ricoprire sul piano geopolitico, di come i movimenti anti-globalizzazione che rivendicano identità locali abbiano messo alla prova l'economia, la politica delle nostre società e di come queste siano chiamate a rispondere alle nuove sfide.Il programma - informa una nota - è destinato alla classe dirigente del futuro: i cinquantuno Young Leaders, selezionati tra centinaia di candidati, sono manager, fondatori di startup di successo, esperti di progettazione internazionale e di finanza, scienziati, rappresentanti del mondo dei media e delle istituzioni nazionali e internazionali. Gli Young Leaders, tutti al di sotto dei quarant'anni di età, provengono da Italia, Stati Uniti e da altri paesi come Cina, Colombia, Francia, Germania, Giappone, India, Israele, Libano, Macedonia, Regno Unito, Russia, Spagna, Tanzania, Tunisia e Turchia.I lavori saranno stimolati dagli interventi dei due Presidenti delle Province Autonome di Trento, Ugo Rossi, e Bolzano, Arno Kompatscher, del Responsabile Affari Internazionali della Provincia di Trento Raffaele Farella, dei Rettori delle Università di Trento di Bolzano, Paolo Collini e Paolo Lugli, dell'ex Ministro dell'Istruzione e Presidente della Fondazione Bruno Kessler Francesco Profumo, dei vertici di Sparkasse Gerhard Brandstätter e Nicola Calabrò, già Alumnus del Programma Young Leaders, del Presidente di Ferrari-Trento e Alumnus Young Leaders Matteo Lunelli, di Berhnard Schweitzer, AD dell'omonimo Gruppo, del Presidente e AD di COSBI Enrico Domenici. A margine della Conferenza interverrà anche Reinhold Messner, scalatore, fotografo, regista, scrittore e già membro del Parlamento Europeo.La conferenza, realizzata grazie al sostegno delle Province Autonome di Trento e Bolzano, Sparkasse, Schweitzer, Itas Mutua, Gruppo I.F.I, Avio, Shearman&Sterling, Ferrari-Trento e Ferrovie dello Stato, si svolgerà a porte chiuse. Il programma conta circa 800 Alumni. Fra loro vi sono l'ex Presidente del Consiglio Enrico Letta, l'ex Presidente del Messico Felipe Calderón, i Presidenti di Assicurazioni Generali, di FCA, di TIM Italia, il Presidente e AD di Ferrari, l'Amministratore delegato di Avio, l'ex Amministratore delegato di Eni, l'ex Ambasciatore USA alla NATO e i direttori di Repubblica e La Stampa, editorialisti del New York Times e Politico.EU, solo per citare alcuni esempi.