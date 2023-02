Italia peggiore in Europa per imprese impegnate sul clima

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Le imprese europee non riescono a sviluppare piani di transizione climatica credibili per allinearsi all'obiettivo di mantenere l'innalzamento della temperatura media sotto gli 1,5°C, così da realizzare un futuro più ecosostenibile. E l'Italia registra risultati peggiori della media europea con il 38% delle imprese classificate in "fase di sviluppo"; nessuna come "avanzata". Lo dice un'analisi condotta su un campione di società che rappresentano un aggregato circa il 75% dei mercati azionari europei, pubblicata nel rapporto annuale denominato "Stepping up" dall'organizzazione no-profit Cdp e dalla società globale di consulenza manageriale Oliver Wyman. In sintesi: circa la metà delle imprese europee dichiara di avere piani per la transizione climatica in linea con l'obiettivo degli 1,5°C, ma meno del 5% mostra progressi significativi in questo campo, solo un terzo delle imprese vincola le retribuzioni dei manager alla performance aziendale su clima, deforestazione e preservazione delle acque. A livello europeo fino al 40% dei prestiti analizzati, circa 1.800 miliardi di euro, finanzia imprese non allineate all'obiettivo degli 1,5 gradi. Presto la normativa Ue obbligherà tutte le aziende a presentare un piano di transizione climatica allineato all'obiettivo "1,5°C" e a includere gli impatti sulla sostenibilità nel proprio rapporto annuale di gestione. Questo renderà l'accesso al credito molto più difficile. (ANSA).