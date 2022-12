Ita, Lazzerini: prossimo anno 39 nuovi aerei

Ronchi dei Legionari (Go), 21 dic. (askanews) - "L'anno prossimo arriveranno 39 nuovi aerei, è un investimento importante, rinnoviamo la flotta". Così Fabio Maria Lazzerini, Ad di Ita Airways a margine dell'incontro all'aeroporto di Ronchi dei Legionari (Gorizia)-Trieste Airport per la presentazione della nuova livrea a bordo della flotta Airbus A320 "Io sono Friuli Venezia Giulia".A fine del prossimo anno il "50 per cento della flotta sara' gia' di nuova generazione per cui abbiamo bisogno delle risorse giuste" perche' "diversamente da quello che avviene nel settore militare a bordo chiedono ancora un comandante e un primo ufficiale per piloti, e non c'e' un joy stick da qualche parte".