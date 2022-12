Ita, Governo accelera aprendo a cessione di quote di minoranza

Roma, 21 dic. (askanews) - Il Governo accelera sul dossier Ita aprendo alla possibilità di cedere anche quote non di maggioranza, come invece prescrive il Dpcm che dispone la privatizzazione della compagnia aerea. Il Cdm infatti si è occupato oggi del dossier, decidendo, secondo quanto affermano fonti vicine all'operazione, una "interpretazione" del Dpcm dello scorso primo marzo, che consentirebbe l'ingresso di un partner con una quota non di maggioranza, dove invece il decreto nella formulazione originaria prevedeva che il Mef ceda la quota di controllo della compagnia.L'obiettivo, spiegano le fonti, è quello di "velocizzare" l'operazione di privatizzazione, garantendo l'esistenza di un "valido" piano industriale. Si cerca quindi di chiudere quanto prima con un partner industriale, che consenta lo sviluppo della compagnia, pur mantenendo il controllo di un asset infrastrutturale strategico, come più volte dichiarato dalla maggioranza di Governo. Intanto proseguono le interlocuzioni con Lufthansa che appare il candidato più probabile. La cessione del pacchetto azionario potrebbe avvenire tramite un aumento di capitale riservato."Confermo che stiamo lavorando molto con Lufthansa, in maniera molto collaborativa, stiamo condividendo informazioni con loro", ha detto l'amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini, conversando con i giornalisti al Trieste Airport dove è stata presentata la nuova livrea a bordo della flotta Airbus A320 "Io sono Friuli Venezia Giulia", specificando comunque che con "quanta quota e in quale modalità lo deciderà il ministero delle Finanze".Lazzerini ha anche confermato il piano di assunzioni della compagnia, ribadendo che gli ex dipendenti Alitalia "sono il nostro bacino di riferimento, non solo perche abbiamo consapevolezza che ci sono persone in cig pagata dallo Stato, che hanno professionalità e che sono ottime per le nostre esigenze" e quindi "faremo di tutto perchè ci sia un accesso a quel bacino". Dichiarazione ben accolta da Fabio Rampelli, esponente di peso di Fdi e vicepresidente della Camera. "Prendo atto con soddisfazione delle dichiarazioni dell'Ad di Ita Fabio Lazzerini - ha detto - secondo cui l'organico dal quale attinge e attingerà Ita è quello del bacino ex Alitalia. Si tratta, come ho avuto modo di dire più volte, di una scelta indispensabile per equità e per convenienza dello Stato, socio unico di Ita"."La sovranità nazionale - ha aggiunto Rampelli - si esercita anche e soprattutto nel presidio degli asset strategici aggrediti famelicamente da multinazionali straniere. E questa è una delle sfide annunciate da FDI in campagna elettorale, che Giorgia Meloni farà di tutto per vincere".