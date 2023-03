Ita, Giorgetti incontra Lufthansa. Progresso verso partnership

Roma, 30 mar. (askanews) - Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha incontrato oggi al Mef il Ceo di Lufthansa Carsten Spohr e il presidente Ita Airways Antonino Turicchi."Nel corso del positivo colloquio - si legge in una nota di via XX settembre - è stato illustrato il piano industriale condiviso che determinerà in termini di flotta, network e obiettivi strategici lo sviluppo di Ita Airways. Con l'incontro di oggi, nel solco del Dpcm, si compie un ulteriore progresso nella direzione della partnership industriale tra i due vettori".