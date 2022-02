Ita, Franco: non abbiamo programma predefinito su tempi vendita

Roma, 11 feb. (askanews) - Il Governo, in questa fase, non ha un programma predefinito sui tempo di vendita di Ita. Lo ha detto il ministro del Tesoro, Daniele Franco, in conferenza stampa al termine del Cdm durante il quale è stato illustrato il Dpcm a firma del presidenza del Consiglio, del Mef e del Mise, sulla provatizzazione della compagnia aerea, aggiungendo che le strade che verranno seguite saranno un'offerta pubblica o la vendita diretta.Il Dpcm che è stato illustrato in Consiglio dei ministri, ha detto Franco, "avvia il processo di ricerca di un partner per Ita. Seguiremo le usuali proceduire: offerta pubblica o vendita diretta. Non abbiamo un programma in cui predeterminiamo i tempi. Abbiamo dei soggetti interessati a questa operazione"."Una cosa che il Dpcm fissa - ha aggiunto il ministro - è la questione delle quote: prevediamo che in una prima fase il Governo, il Mef, mantenga una quota minoritaria e non di controllo di Ita. Quota chje potrà in una fase successiva essere venduta, ma nella fase iniziale il Govero senz'altro sarà presente".