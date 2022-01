(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Confermiamo quanto dichiarato alla recente Audizione in Commissione Trasporti del 20 gennaio: presentazione del Piano Strategico al prossimo CDA previsto il 31 gennaio, apertura della Data Room nei giorni successivi". Lo si apprende da Ita. Quindi è ipotizzabile che prima di questi appuntamenti non ci siano novità in fatto di alleanze. (ANSA).