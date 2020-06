Istat: nel I trim. reddito famiglie -1,6%, potere acquisto -1,7%

Roma, 26 giu. (askanews) - Nel primo trimestre del 2020 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è diminuito dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre la spesa per consumi finali si è ridotta del 6,4%. Lo ha reso noto l'Istat.La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stimata al 12,5%, in aumento di 4,6 punti percentuali rispetto al quarto trimestre 2019.Il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito rispetto al trimestre precedente dell'1,7%, a fronte di una sostanziale stabilità dei prezzi (+0,2% la variazione del deflatore implicito dei consumi delle famiglie rispetto al trimestre precedente)."Le misure di sostegno ai redditi introdotte per contenere gli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria - è il commento dell'Istat - hanno limitato in misura significativa la caduta del reddito disponibile e del potere di acquisto delle famiglie. A fronte della brusca contrazione della spesa per consumi finali delle famiglie legata alle misure di contenimento, è aumentato considerevolmente il tasso di risparmio".