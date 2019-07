Istat, cresce export a maggio, +8% annuo

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Le esportazioni italiane a maggio sono in crescita dell'1,3% su base mensile e dell'8% su base annua, secondo i dati Istat. Per trovare un aumento tendenziale maggiore bisogna tornare a ottobre dello scorso anno. Il contributo più ampio viene dalle vendite dei prodotti dell'industria farmaceutica (+49,8%), mentre le esportazioni di autoveicoli calano (-7,4%). Anche le importazioni sono in aumento, ma con minore intensità con un incremento dello 0,7% sul mese e del 3,4% sull'anno. L'aumento congiunturale dell'export è da ascrivere prevalentemente all'incremento delle vendite verso l'area Ue (+1,7%) mentre quello verso i mercati extra Ue risulta più contenuto (+0,8%). La crescita dell'export su base annua è pari a +8,0% ed è determinata dall'aumento delle vendite registrato sia per l'area Ue (+8,1%) sia per quella extra Ue (+7,8%). Su base annua, i paesi che contribuiscono di più all'incremento delle esportazioni sono Stati Uniti (+16,0%), Germania (+8,4%), Svizzera (+21,4%) e Francia (+8,4%)