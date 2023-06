Istat, il Centro Italia traina l'export. Boom delle Marche

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Nel primo trimestre 2023 l'Istat stima una crescita congiunturale delle esportazioni solo al Centro Italia (+6,1%) mentre c'è una contenuta flessione per il Nord-ovest (-0,5%) e il Nord-est (-0,9%) e una più ampia contrazione per il Sud e Isole (-2,5%). Su base annua, la crescita in valore "resta molto sostenuta", al +9,8%, "ma è in netto rallentamento per tutte le ripartizioni, a esclusione del Centro (+20,3%, da +21,9% del quarto trimestre 2022)", si legge in una nota.

Al Sud l'incremento è del 14%, al Nord-ovest del 9,8%, in linea con la media nazionale, "relativamente più contenuto per il Nord-est" (+5,1%) e le Isole (+2,1%). Le Marche sono la prima per crescita dell'export in valore con un aumento delle vendite all'estero del 101,9% "quasi totalmente spiegata dall'eccezionale aumento delle vendite di prodotti farmaceutici verso la Cina" e da sola contribuisce per 2,8 punti percentuali alla crescita su base annua dell'export nazionale. Seguono, per crescita Campania (+23,9%), Toscana (+17,1%) e Piemonte (+16,8%). Per contro, si registrano riduzioni dell'export per Lazio (-11,7%), Valle d'Aosta (-10,9%), Friuli-Venezia Giulia (-9,9%), Liguria (-6,7%) e Sicilia (-2,4%). (ANSA). .