Istat, attività aperte per il 55,7%

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Oltre la metà dei lavoratori dell'industria e dei servizi privati (credito escluso) va a lavoro anche in tempo di lockdown. Si tratta del 55,7%. A stimarlo è l'Istat, che traccia una mappa delle attività "sospese" e "attive", senza considerare lo smart working. In "molte Regioni del Mezzogiorno oltre la metà dei comuni fanno registrare una quota di addetti appartenenti ai settori aperti superiore al valore medio nazionale", si sottolinea. Succede in Basilicata, Sicilia e Calabria. Guardando ai comuni, oltre la media anche Genova (69,6%), Roma (68,5%) e Milano (67,1%).(ANSA).